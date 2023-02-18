В Брюсселе открылась выставка Резы Дегати «Ходжалы: израненные души»

Посольство нашей страны в Королевстве Бельгия провело в Брюсселе фотовыставку всемирно известного фотожурналиста Резы Дегати под названием "Ходжалы: израненные души".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на открытии выставки минутой молчания была почтена память людей, погибших в результате разрушительных землетрясений, произошедших в Турции, Сирии и городе Хой.

Выступивший посол Вагиф Садыгов сообщил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими кровопийцами было убито 613 мирных жителей, в том числе полностью уничтожено 8 семей, взяты в плен 1300 человек, сотни несовершеннолетних детей остались без родителей, подробно проинформировал о Ходжалинском геноциде, являющимся преступлением против человечности.

В своем выступлении Реза Дегати сказал, что он оставил архитектуру, которая когда-то была его основной профессией, и именно из-за своей любви к человечеству занялся фотожурналистикой, по его словам, распространение реалий через культуру и искусство является мощным инструментом. Он отметил, что войны, стихийные бедствия, кризисы, которые влекут за собой гибель людей, разрушение зданий, исторических памятников, жизненно важной инфраструктуры, оставляют невосполнимые раны в памяти выживших.

В рамках мероприятия c участием трио "Trio Manestri", созданного в Бельгии внучкой нашего бессмертного композитора Фикрета Амирова, талантливой пианисткой-композитором Незрин Эфендиевой, состоялся концерт, посвященный памяти жертв Ходжалинской трагедии. Прозвучали азербайджанские народные песни в исполнении Незрин Эфендиевой (фортепиано), Мари-Кармен Суарезин (скрипка) и Астрид Галлез (флейта), произведения Ф.Амирова, А.Ройзмана, К.Азедиана, Л.Эйнауди, В.Азарашвили, а также композиции "Памяти 613" и "Азербайджанские миниатюры" Н. Эфендиевой, созданные специально для этого мероприятия.

Присоединившиеся к церемонии открытия представители дипломатического корпуса, официальные лица Европейского Союза, представители СМИ, культурных и академических кругов Бельгии и другие проявили большой интерес к выставке, получили информацию о каждой фотографии.