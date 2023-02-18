Несчастный случай в Габале
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Вчера ночью было обнаружено тело Зии Ибрагимова (1984 г.р.), проживающего в арендованном доме в поселке Вандам Габалинского района.

Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.

Был проведен осмотр тела, выполнены необходимые процессуальные действия.

По предварительным данным, З.Ибрагимов скончался в результате отравления угарным газом.

По данному факту проводится расследование.