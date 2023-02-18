https://news.day.az/society/1539220.html Несчастный случай в Габале
Несчастный случай в Габале
Вчера ночью было обнаружено тело Зии Ибрагимова (1984 г.р.), проживающего в арендованном доме в поселке Вандам Габалинского района.
Как сообщили Day.Az в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.
Был проведен осмотр тела, выполнены необходимые процессуальные действия.
По предварительным данным, З.Ибрагимов скончался в результате отравления угарным газом.
По данному факту проводится расследование.
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