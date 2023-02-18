https://news.day.az/society/1539254.html В Кяльбаджаре трагически погиб гражданин Турции
В Кяльбаджаре трагически погиб гражданин Турции
В Кяльбаджарском районе произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в туннеле Тоганалы - Кяльбаджар откололся камень, в результате чего погиб рабочий, гражданин Турции Осман Кая (1968 г.р.).
По данному факту в прокуратуре ведется расследование.
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