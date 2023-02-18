В Кяльбаджаре трагически погиб гражданин Турции
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В Кяльбаджарском районе произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", в туннеле Тоганалы - Кяльбаджар откололся камень, в результате чего погиб рабочий, гражданин Турции Осман Кая (1968 г.р.).

По данному факту в прокуратуре ведется расследование.