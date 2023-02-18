Пожар в Абшеронском районе - ВИДЕО
На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре по адресу: Абшеронский район, шоссе Баку - Сумгайыт, 129.
Как передает Day.Az, на место происшествия немедленно были привлечены сотрудники Абшеронской районной пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.
Было установлено, что пожар возник в принадлежащем гражданскому лицу здании и существует высокий риск его распространения на прилегающие объекты.
Благодаря оперативному вмешательству и профессионализму пожарных огонь был потушен в кратчайшие сроки.
В результате пожара сгорели 120 кв.м кровельного покрытия, а также некоторые предметы внутри здания общей площадью 700 кв.м.
Остальная часть здания и прилегающие объекты были защищены от огня.
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