Пожар в Абшеронском районе

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре по адресу: Абшеронский район, шоссе Баку - Сумгайыт, 129.

Как передает Day.Az, на место происшествия немедленно были привлечены сотрудники Абшеронской районной пожарной части Государственной противопожарной службы МЧС.

Было установлено, что пожар возник в принадлежащем гражданскому лицу здании и существует высокий риск его распространения на прилегающие объекты.

Благодаря оперативному вмешательству и профессионализму пожарных огонь был потушен в кратчайшие сроки.

В результате пожара сгорели 120 кв.м кровельного покрытия, а также некоторые предметы внутри здания общей площадью 700 кв.м.

Остальная часть здания и прилегающие объекты были защищены от огня.