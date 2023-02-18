В Баку изменена схема движения 7 автобусов

В Баку временно изменено движение автобусов семи регулярных маршрутов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в столичном транспортном агентстве.

В связи с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми на проспекте Азербайджан, введены временные ограничения на движение автомобилей по улицам Истиглалият, Шейха Шамиля, Буньяда Сардарова и Лермонтова.

В связи с этим автобусы, курсирующие по регулярным маршрутным линиям №6, 10, 18, 31, 53, 65, 205, используют альтернативные улицы и проспекты.