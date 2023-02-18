Идет подготовка к переселению в село Агалы еще 20 семей

Продолжается процесс переселения семей в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня во время медиа-тура в Зангиланский район сказал журналистам специальный представитель Президента Азербайджана в Джабраильском, Зангиланском и Губадлинском районах Вахид Гаджиев.

По его словам, ведется подготовительная работа к очередному переселению. "Как вы знаете, в прошлом году в село Агалы было переселено 66 семей, состоящих из 326 человек. Эти семьи уже живут и работают в селе Агалы. В настоящее время данный процесс продолжается, и к концу этого месяца предусматривается переселение, состоящее из двух этапов. В конце февраля - начале марта планируется переселить в село Агалы 20 семей. Дома уже готовы и ждут своих жителей", - сказал Гаджиев.