https://news.day.az/society/1539332.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 231 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 75, вторую дозу получили 52, бустерную дозу - 81 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 23.
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