Мониторинги в Баситчайском природном заповеднике

С целью оценки экологической среды на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, изучения компонентов биоразнообразия, в Баситчайском государственном природном заповеднике, расположенном на территории Зангиланского района, начаты мониторинги.

Как сообщил в субботу Trend начальник Службы охраны биоразнообразия Фируддин Алиев, совместно с соответствующими структурами на территории заповедника проводятся работы по оценке и инвентаризации, передает Day.Az.

"В то же время для наблюдения за фауной на территории установлены видеоловушки", - сказал он.

Начальник службы отметил, что за последнюю неделю видеоловушками были зафиксированы дикобраз (Hystrix indica), фазан обыкновенный (phasianus colchicus), кабан (sus scrofa) и другие виды фауны.