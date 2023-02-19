Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 20 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 11-16° тепла. Атмосферное давление упадет с 762 мм рт.ст. до 755 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью и утром в некоторых горных районах временами возможен снег. Местами туман. Ветер западный.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.