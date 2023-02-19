Таинственная смерть певца и танцовщицы в Гяндже
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В городе Гянджа в одном из домов обнаружены тела мужчины и женщины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в доме были обнаружены тела Алиева Турхана Тофиг оглу (1989 г.р.) и Абдуллаевой Айтен Эльсевар гызы (2000 г.р.).

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Причины смерти выясняются.

Сообщается, что родственники Т.Алиева и А.Абдуллаевой ранее сообщили в полицию об их исчезновении.

Отметим, что Турхан Алиев был певцом, Айтен Абдуллаева - танцовщицей.