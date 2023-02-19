https://news.day.az/society/1539573.html В Азербайджане проведен вступительный экзамен в магистратуру
В Азербайджане проведен вступительный экзамен в магистратуру
Сегодня был проведен вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Обработка протоколов экзаменов и бланков ответов будет проводиться в ГЭЦ с 20 февраля. Ожидается, что результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших 3 дней.
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