В Азербайджане проведен вступительный экзамен в магистратуру
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Сегодня был проведен вступительный экзамен в магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Обработка протоколов экзаменов и бланков ответов будет проводиться в ГЭЦ с 20 февраля. Ожидается, что результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших 3 дней.