В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
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В Азербайджане выявлено еще 14 случаев заражения коронавирусом, 20 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.