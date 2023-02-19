В Сабирабаде вспыхнул пожар на хлопкоперерабатывающем заводе - ОБНОВЛЕНО
20:27
Министерство внутренних дел (МВД) распространило информацию о пожаре на хлопкоперерабатывающем заводе в Сабирабаде.
Как сообщили Day.Az в Ширванском областном управлении МВД, в Сабирабадское районное управление полиции поступило сообщение о пожаре на хлопкоперерабатывающем заводе в селе Ахтачи Муган.
В настоящее время пламя охватило половину площади завода.
Работа по тушению пожара продолжается.
20:17
В Сабирабаде вспыхнул пожар на хлопкоперерабатывающем заводе, передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Согласно информации, в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация о возгорании на хлопкоперерабатывающем заводе в селе Ахтачы Муган.
По вызову были задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время работа по тушению пожара продолжается.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация.
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