Смертельное ДТП в Сальяне

В Сальяне произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, управлявший автомобилем марки Toyota Corolla Теймурзаде Гошкар Сафарли оглы (1986 г.р.) столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, которым управлял Агаев Заур Таги оглы (1976 г.р.).

В результате ДТП, пассажир автомобиля марки Toyota Corolla Ага Фаиг Худаверди оглы (1954 г.р.) скончался на месте от полученных травм, а Мамедова Улькяр Рафиг гызы (1995 г.р.) была госпитализирована с различными травмами.

По факту проводится расследование.