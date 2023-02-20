https://news.day.az/society/1539720.html Есть ли пострадавшие в результате пожара в Сабирабаде? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Есть ли пострадавшие в результате пожара в Сабирабаде? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Вчера вечером на хлопкоперерабатывающем заводе в Сабирабадском селе Ахтачи Муган произошел пожар. Согласно информации, опубликованной на некоторых сайтах и в социальных сетях, есть люди, которые получили отравление и травмы во время инцидента.
Как сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в МЧС Азербайджана, распространяемая информация не соответствует действительности, передает Day.Az.
"В результате пожара произошедшего в Сабирабадском районе не было людей пострадавших от отравления и получивших травмы",- говорится в сообщении.
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