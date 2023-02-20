Есть ли пострадавшие в результате пожара в Сабирабаде?

Вчера вечером на хлопкоперерабатывающем заводе в Сабирабадском селе Ахтачи Муган произошел пожар. Согласно информации, опубликованной на некоторых сайтах и в социальных сетях, есть люди, которые получили отравление и травмы во время инцидента.

Как сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в МЧС Азербайджана, распространяемая информация не соответствует действительности, передает Day.Az.

"В результате пожара произошедшего в Сабирабадском районе не было людей пострадавших от отравления и получивших травмы",- говорится в сообщении.