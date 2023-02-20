Тяжелое ДТП в Загатале

В Загатале произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей марки ВАЗ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел накануне вечером на территории села Ашагы Тала.

Автомобиль марки ВАЗ-2106, которым управлял местный житель Дидий Солтан оглы Газиев (1953 г.р.), столкнулся с другим автомобилем марки ВАЗ-2106, за рулем которого находился Рахман Исмайылов. После столкновения оба транспортных средства врезались в припаркованный у обочины автомобиль марки ВАЗ-2106, принадлежащий Осману Донбулову.

В результате ДТП водитель Дидий Газиев и его пассажир, житель села Юхары Тала Музаффар Раджаб оглы Шихамиров (1957 г.р.), были доставлены в Загатальскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Дидий Газиев после оказания ему необходимой помощи был выписан. Музаффар Шихамиров продолжает лечение.

По факту проводится расследование.