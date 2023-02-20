Сегодня ожидается геомагнитная буря

Сегодня в геомагнитном поле Земли ожидаются возмущения среднего уровня G1-G2.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

По ее данным, после периода относительного спокойствия геомагнитное поле снова активизируется 22 февраля из-за положительно поляризованного CH HSS (Coronal Hole High Speed Streams - высокоскоростные потоки от корональных дыр).

Максимальная активность геомагнитного поля зафиксирована 18 февраля, когда была зарегистрирована буря уровня G1, ее интенсивность увеличилась до 5kp. В настоящее время геомагнитное поле спокойное (1kp).

Ожидается, что космическая погода ухудшится в течение прогнозируемого периода (20-22 февраля).