К сведению пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за февраль по республике.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, 14 февраля были выплачены пенсии, а также пенсии, установленные на льготных условиях, за февраль жителям городов Баку и Сумгайыт, Абшеронского района, а 19 февраля - других регионов нашей страны.

С 1 февраля 2023 года минимальный размер пенсии повышен с 240 до 280 манатов. Кроме того, все виды пенсий также проиндексированы на 14,7 процента с 1 января 2023 года.

Февральские пенсии были выплачены с новыми надбавками. В то же время на основе индексации к февральской пенсии добавилась январская надбавка.