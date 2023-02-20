https://news.day.az/society/1539765.html Предотвращен пожар в Лечебно-диагностическом центре Джалилабада
Предотвращен пожар в Лечебно-диагностическом центре Джалилабада
В регистрационном зале Лечебно-диагностического центра Джалилабада произошло задымление.
Об этом сообщили в понедельник Day.Az в МЧС Азербайджана.
В короткие сроки силами МЧС Азербайджана источник задымления был обнаружен и устранен.
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