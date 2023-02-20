Предотвращен пожар в Лечебно-диагностическом центре Джалилабада
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В регистрационном зале Лечебно-диагностического центра Джалилабада произошло задымление.

Об этом сообщили в понедельник Day.Az в МЧС Азербайджана.

В короткие сроки силами МЧС Азербайджана источник задымления был обнаружен и устранен.