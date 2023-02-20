В школах Азербайджана стартовал пилотный проект по внедрению правил поведения учащихся

В Азербайджане стартовал пилотный проект по внедрению "Правил поведения учащихся в общеобразовательных учреждениях".

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве науки и образования АР.

На начальном этапе правила вводятся в более чем 300 отобранных общеобразовательных учреждениях. Пилотный проект в этих школах, в которых обучаются свыше 322 000 учащихся, будет реализован до конца текущего учебного года.

Отметим, что начиная с октября прошлого года было организовано широкое обсуждение проекта "Правила регулирования поведения учащихся и отношений родители-школа" с представителями общественности.

Проект документа был доработан в результате встреч с Общественным советом при Министерстве науки и образования, Министерством внутренних дел, ЮНИСЕФ, Государственным комитетом по вопросам семьи, женщин и детей, неправительственными организациями и представителями педагогического сообщества, включая руководителей общеобразовательных учреждений, педагогов, психологов, а также родителей.