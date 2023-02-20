В Сумгайыте продолжается работа в пунктах сбора гуманитарной помощи для Турции

В Сумгайыте продолжается кампания по оказанию гуманитарной помощи в поддержку пострадавших от землетрясения в Турции.

Как сообщает в понедельник Day.Az, в братскую страну планируется отправить изготовленные по заказу исполнительной власти города Сумгайыт 22 дома модульного типа, в каждом из которых могут разместиться от 8 до 10 человек.

На прошлой неделе в Турцию были отправлены 8 из этих модульных домов и помощь на сумму 405 тысяч манатов. Сегодня же осуществляется отправка еще 7 модульных домов, санитарный узел из шести кабин и гуманитарная помощь на сумму 316 тысяч манатов.

В исполнительной власти города Сумгайыт сообщили, что в ближайшие дни будут отправлены следующие 6 модульных домов-контейнеров и гуманитарная помощь. Было также подчеркнуто, что модульные дома отправляются не пустыми, а заполняются предметами гуманитарной помощи.

Отметим, что город Сумгайыт принимает активное участие в проводимой в стране кампании по сбору гуманитарной помощи. В разных частях города были созданы пункты сбора помощи. С первого дня трагедии в Турции жители города приносят помощь в данные пункты. В этих пунктах постельное белье, теплая одежда, чистящие средства, консервы, сухой паек, медицинские принадлежности, а также другая необходимая помощь сортируются и упаковываются для отправки в братскую страну.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.