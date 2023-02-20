Названа численность населения Азербайджана

По результатам вычислений на основе переписи населения, проведенной в 2019 году, численность населения Азербайджана по состоянию на 1 января 2023 года составила 10 127 145 человек.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Госкомстате Азербайджана, 54,6 процента населения составляют жители городов, 45,4 процента - жители сел и деревень. Мужчины составляют 49,8 процента всего населения страны, женщины - 50,2 процента.

По состоянию на начало текущего года 4,6 процента населения страны проживает в Нахчыванской АР, 23,1 процента - в Баку, 9,2 - В Лянкяран-Астаринском, 8,6 процента - в Абшерон-Хызинском, 7,3 процента - в Карабахском, 7,1 процента - Центральном Аране, 6,6 процента - Газах-Товузском, 6,2 процента - в Шеки-Загатальском, 5,9 процента - в Гянджа-Дашкесанском, 5,4 процента - в Губа-Хачмазском, 5,1 процента - Миль-Муганском, 4,8 процента - в Ширван-Сальянском, 3,1 процента - в Горно-Ширванском, 3,0 процента - в Восточно-Зангезурском районах.

Численность населения на квадратный километр по стране составила 117 человек, в Баку (1 092 человека), в Абшеронско-Хызинском экономическом районе (234 человека), Лянкяран-Астаринском экономическом районе (153 человека).