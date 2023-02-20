https://news.day.az/society/1539849.html Арестованы лица, незаконно проникнувшие на неочищенные от мин освобожденные территории Азербайджана
Арестованы лица, незаконно проникнувшие на неочищенные от мин освобожденные территории Азербайджана
Выявлены лица, незаконно проникшие на территории, не очищенные от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Физулинского района, было установлено, что жители Баку Огтай Ягубов и Рашад Меликов без соответствующих разрешений выехали за пределы стационарных постов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана объездными путями.
В отношении обоих лиц были составлены протоколы об административном правонарушении и направлены в районный суд. Приговором суда нарушители арестованы на 20 суток.
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