В Сиязане пропала 62-летняя женщина.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Проживающая на территории района 62-летняя Исмайылова Назиля 24 января вышла из дома и больше не возвращалась.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины на фотографии, просят сообщить на горячую линию "102" МВД, а также в Сиязанский РУП по телефонам: (023) 304-13-03 и (070) 733-83-19.