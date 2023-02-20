https://news.day.az/society/1539867.html Сколько граждан Азербайджана обучается в Турции?
Сколько граждан Азербайджана обучается в Турции?
В 2022-2023 учебном году в различных высших учебных заведениях Турции по государственной линии (государственные, межправительственные программы, PhD) обучаются 136 граждан Азербайджана.
Об этом сообщили в понедельник в ответ на запрос Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана, передает Day.Az.
Напомним, что в ответ на запрос Trend в Совете по образованию посольства Турции в Азербайджане отметили, что в прошлом году общее число студентов, прибывших из Азербайджана в Турцию, превысило 28 500 человек.
Студенты обучаются в вузах почти 50 провинций Турции, включая Стамбул, Анкару, Измир, Бурсу и Эскишехир.
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