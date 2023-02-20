Взрыв в жилом доме в Баку

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в жилом доме по улице Мирали Гашгая в Насиминском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были незамедлительно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел в одной из квартир на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома, по предварительной версии в водонагревателе в ванной комнате и не сопровождался пожаром.

Подразделениями МЧС были приняты соответствующие меры с учетом оперативной обстановки.

В результате происшествия в квартире повреждена ванная комната, под воздействием взрывной волны вылетели оконные и дверные рамы, никто не пострадал. Также в результате взрыва был поврежден легковой автомобиль, припаркованный вблизи здания.

Соответствующими органами проводится расследование.