Взрыв в жилом доме в Баку - ВИДЕО - ФОТО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в жилом доме по улице Мирали Гашгая в Насиминском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были незамедлительно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска министерства.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел в одной из квартир на 2-м этаже пятиэтажного жилого дома, по предварительной версии в водонагревателе в ванной комнате и не сопровождался пожаром.
Подразделениями МЧС были приняты соответствующие меры с учетом оперативной обстановки.
В результате происшествия в квартире повреждена ванная комната, под воздействием взрывной волны вылетели оконные и дверные рамы, никто не пострадал. Также в результате взрыва был поврежден легковой автомобиль, припаркованный вблизи здания.
Соответствующими органами проводится расследование.
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