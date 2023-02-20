Хорошая новость для совершающих онлайн-покупки из Турции

Из-за разрушительного землетрясения в Турции и текущих погодных условий были некоторые задержки рейсов в Азербайджан, в связи с чем наблюдались сбои в поставках грузов.

Trend связался с несколькими действующими в стране транспортными компаниями, предоставляющими услуги по карго-перевозкам, передает Day.Az.

В карго-компаниях сообщили, что, в первые дни после землетрясения в Турции наблюдались проблемы с грузоперевозками. В настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону. Товары, заказанные посредством карго-компаний, своевременно доставляются адресатам.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. 7 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по жертвам землетрясения.