На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;
2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
3. Проспект Зии Буньядова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";
4. круг "20 января";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 января" в сторону центра;
6. Проспект Бабека, в сторону центра;
7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;
8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом "Иншаатчилар", в сторону парка "Деде Горгуд";
9. улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра;
11. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншира до пересечения с проспектом Азадлыг;
12. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
13. Бинагадинское шоссе, в сторону станции метро "Проспект Азадлыг";
14. Затор наблюдается в направлении круга "Азнефть" со стороны проспекта Микаила Усейнова, перед Площадью Флага.
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