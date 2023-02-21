Крупная кража в Баку

В одной из квартир на территории Наримановского района Баку совершена кража.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Из квартиры при неизвестных обстоятельствах были похищены 86 500 манатов наличными, золотое кольцо стоимостью 1 500 манатов и мобильный телефон стоимостью 3 000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского РУП, был установлен и задержан подозреваемый в краже Сахиб Худавердиев.

По данному факту проводится расследование.