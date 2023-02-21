https://news.day.az/society/1540061.html Крупная кража в Баку
Крупная кража в Баку
В одной из квартир на территории Наримановского района Баку совершена кража.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Из квартиры при неизвестных обстоятельствах были похищены 86 500 манатов наличными, золотое кольцо стоимостью 1 500 манатов и мобильный телефон стоимостью 3 000 манатов.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского РУП, был установлен и задержан подозреваемый в краже Сахиб Худавердиев.
По данному факту проводится расследование.
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