Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 22 февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Сильный юго-западный ветер днем сменится на северный.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем 11-16 ° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 мм рт.ст. до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, в некоторых горных районах возможны осадки в виде снега. В некоторых местах будет туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза.