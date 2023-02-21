https://news.day.az/society/1540110.html В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
"В середине этой недели будет холодно, в большинстве регионов выпадет снег".
Как сообщает Day.Az, об этом сказала глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.
"На Абшеронском полуострове осадки, которые начнутся с вечера 23 февраля, 24 февраля перейдут в мокрый снег. Но к вечеру он постепенно прекратится. Минимальная температура воздуха будет близкой к 0 градусу", - отметила она.
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