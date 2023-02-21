В Азербайджане ухудшится погода

"В середине этой недели будет холодно, в большинстве регионов выпадет снег".

Как сообщает Day.Az, об этом сказала глава Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

"На Абшеронском полуострове осадки, которые начнутся с вечера 23 февраля, 24 февраля перейдут в мокрый снег. Но к вечеру он постепенно прекратится. Минимальная температура воздуха будет близкой к 0 градусу", - отметила она.