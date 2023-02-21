https://news.day.az/society/1540155.html В Баку трагически погиб рабочий
В Баку трагически погиб рабочий
20 февраля около 12:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что в Бинагадинском районе, упав с высоты, скончался Октай Алекперов 1973 г.р.
Как сообщили Day.Az в прокуратуре Бинагадинского района, в ходе расследования были установлены подозрения, что Октай Алекперов упал с 8-го этажа строящегося здания, где работал рабочим, и скончался от полученных травм.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК АР (Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Предварительное расследование продолжается.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре