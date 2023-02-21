В Баку трагически погиб рабочий

20 февраля около 12:00 в районную прокуратуру поступила информация о том, что в Бинагадинском районе, упав с высоты, скончался Октай Алекперов 1973 г.р.

Как сообщили Day.Az в прокуратуре Бинагадинского района, в ходе расследования были установлены подозрения, что Октай Алекперов упал с 8-го этажа строящегося здания, где работал рабочим, и скончался от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162.2 УК АР (Нарушение правил техники безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительное расследование продолжается.