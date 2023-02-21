https://news.day.az/society/1540158.html В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим
В Азербайджане продлен особый карантинный режим.
Как сообщает во вторник Day.Az, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Согласно постановлению, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 1 мая 2023 года.
Отметим, что ранее срок действия особого карантинного режима был продлен до 06:00 1 марта 2023 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре