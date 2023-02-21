https://news.day.az/society/1540166.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 37 случаев заражения коронавирусом, 14 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.
Скончались два человека.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 395 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 145 человек вылечились, 10 105 человек скончались, число активных больных - 145.
За прошедшие сутки проведено 1 695 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 516 142 теста.
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