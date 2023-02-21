В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 37 случаев заражения коронавирусом, 14 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Кабинете министров.

Скончались два человека.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 395 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 145 человек вылечились, 10 105 человек скончались, число активных больных - 145.

За прошедшие сутки проведено 1 695 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 516 142 теста.