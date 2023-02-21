Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 456 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 146, вторую дозу получили 139 человек, "бустерную" дозу - 148 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 23.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 947 492, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 403 764, вторую дозу получили 4 878 527, "бустерную" дозу - 3 399 669 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 265 532 человека.