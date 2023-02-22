В полевых госпиталях МЧС Азербайджана в Турции медпомощь получили 1 364 человека

Мобильные полевые госпитали Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, направленные в братскую Турцию по поручению Президента Ильхама Алиева в целях оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий разрушительного землетрясения, продолжают свою работу в провинции Кахраманмараш, серьезно пострадавшей от стихийного бедствия.

Как сообщили в среду Day.Az в ведомстве, за минувшие дни в мобильных госпиталях МЧС Азербайджана была оказана медицинская помощь 1 364 пострадавшим, из которых 260 - дети.

"Мобильные полевые госпитали, оснащенные всем необходимым оборудованием для обследования и лечения, продолжают непрерывную деятельность в зоне стихийного бедствия", - говорится в сообщении ведомства.

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