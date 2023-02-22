Жителя Абшерона сбил грузовой автомобиль

В поселке Гобу Абшеронского района пешеход попал под колеса грузовика марки КамАЗ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент был зарегистрирован перед цехом ковроткачества.

Пытавшийся перейти дорогу Гюльмамедли Катиб Исмайыл оглы 1998 г.р. был сбит грузовым автомобилем марки КамАЗ. В тяжелом состоянии он был госпитализирован.

По факту ведется расследование.