Официальные лица Турции ознакомились с деятельностью азербайджанских волонтеров в Кахраманмараше

Делегация во главе с губернатором провинции Самсун Зулькифом Даглы, получивший назначение в регион после землетрясения в Кахраманмараше, посетила лагерь азербайджанских волонтеров.

Как сообщили в среду Day.Az в Фонде молодежи Азербайджана, на встрече его сопровождали генеральный прокурор провинции Кахраманмараш Седат Челик и начальник полиции Омар Урхал. Официальные лица Турции высоко оценили деятельность молодежных волонтерских организаций Азербайджана, оказывающих помощь братской стране в зоне стихийного бедствия и выразили им благодарность.

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