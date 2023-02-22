https://news.day.az/society/1540337.html Официальные лица Турции ознакомились с деятельностью азербайджанских волонтеров в Кахраманмараше - ФОТО
Официальные лица Турции ознакомились с деятельностью азербайджанских волонтеров в Кахраманмараше - ФОТО
Делегация во главе с губернатором провинции Самсун Зулькифом Даглы, получивший назначение в регион после землетрясения в Кахраманмараше, посетила лагерь азербайджанских волонтеров.
Как сообщили в среду Day.Az в Фонде молодежи Азербайджана, на встрече его сопровождали генеральный прокурор провинции Кахраманмараш Седат Челик и начальник полиции Омар Урхал. Официальные лица Турции высоко оценили деятельность молодежных волонтерских организаций Азербайджана, оказывающих помощь братской стране в зоне стихийного бедствия и выразили им благодарность.
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