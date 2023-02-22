https://news.day.az/society/1540376.html В Азербайджане произошло еще одно землетрясение
В Азербайджане произошло еще одно землетрясение
В Лерикском районе произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.
Согласно данным Бюро исследований землетрясений, в 11:25 по местному времени в 22 км к юго-востоку от станции Ярдымлы в Лерикском районе произошло землетрясение.
Землетрясение не ощущалось. Магнитуда землетрясения составила 3.1, глубина - 28 км.
Ранее сегодня в Имишлинском районе произошло землетрясение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре