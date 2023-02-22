В Азербайджане произошло еще одно землетрясение

В Лерикском районе произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно данным Бюро исследований землетрясений, в 11:25 по местному времени в 22 км к юго-востоку от станции Ярдымлы в Лерикском районе произошло землетрясение.

Землетрясение не ощущалось. Магнитуда землетрясения составила 3.1, глубина - 28 км.

Ранее сегодня в Имишлинском районе произошло землетрясение.