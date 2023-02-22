Крупная кража на Абшероне

В полицию поступила информация о краже дома в поселке Дигах Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники Абшеронского районного управления полиции провели соответствующее расследование.

В ходе следствия было установлено, что в течение сентября и октября 2022 года из этого дома при невыясненных обстоятельствах были украдены 3 тыс. манат, 24 тыс. долларов и золотые украшения на сумму тысячи манатов.

В результате проведенных оперативных мероприятий был вывялен и задержан подозреваемый в совершении кражи житель Агдашского района Н. Мамедов.

Проводится расследование.