https://news.day.az/society/1540379.html Крупная кража на Абшероне
Крупная кража на Абшероне
В полицию поступила информация о краже дома в поселке Дигах Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники Абшеронского районного управления полиции провели соответствующее расследование.
В ходе следствия было установлено, что в течение сентября и октября 2022 года из этого дома при невыясненных обстоятельствах были украдены 3 тыс. манат, 24 тыс. долларов и золотые украшения на сумму тысячи манатов.
В результате проведенных оперативных мероприятий был вывялен и задержан подозреваемый в совершении кражи житель Агдашского района Н. Мамедов.
Проводится расследование.
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