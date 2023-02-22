Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 23 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Начиная со второй половины дня временами выпадут осадки, к ночи местами с переходом в мокрый снег. Умеренный северо-западный ветер к вечеру временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем до 8° тепла, к ночи 0-3° тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана ночью и утром, в основном, в северных и западных районах, а к вечеру в большинстве районов переменные осадки, ожидается мокрый снег и снег, в отдельных местах интенсивный. Временами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, днем - 8-13° тепла, ночью в горах - 7-12° мороза, днем 0-3° мороза.