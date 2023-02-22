В Азербайджане украли мост, соединяющий два района - ФОТО
Похищен железный мост, соединяющий Гейгельский и Геранбойский районы Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в Гейгельский районный отдел полиции поступила информация о краже металлической конструкции моста, соединяющего село Чайлы Гейгельского района с селом Йолгулулар Геранбойского района.
По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали жителей Шамкирского района - Илькина Кямалзаде, Хаяла Алиева, Эльгюна Мамедова и жителя Геранбойского района Шюкюра Бабаева.
Задержанные признались, что разобрали железный мост с целью его дальнейшей продажи.
По факту в Гейгельском районном отделе полиции проводится расследование.
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