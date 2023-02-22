В Азербайджане украли мост, соединяющий два района

Похищен железный мост, соединяющий Гейгельский и Геранбойский районы Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, в Гейгельский районный отдел полиции поступила информация о краже металлической конструкции моста, соединяющего село Чайлы Гейгельского района с селом Йолгулулар Геранбойского района.

По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали жителей Шамкирского района - Илькина Кямалзаде, Хаяла Алиева, Эльгюна Мамедова и жителя Геранбойского района Шюкюра Бабаева.

Задержанные признались, что разобрали железный мост с целью его дальнейшей продажи.

По факту в Гейгельском районном отделе полиции проводится расследование.