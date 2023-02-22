https://news.day.az/society/1540439.html В водоемы на освобожденных территориях Азербайджана выпущено около полумиллиона рыб
В водоемы на освобожденных территориях Азербайджана выпущено около полумиллиона рыб
С прошлого года по настоящее время в водоемы на освобожденных от оккупации территориях выпущено около полумиллиона различных видов рыб.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал журналистам представитель министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Эльшад Ахмедов.
По его словам, сегодня 1500 единиц золотистой форели, выращенной на предприятиях министерства экологии и природных ресурсов, выпущено в реку Хакари в Лачинском районе.
"Целью этого является восстановление популяции в естественных водоемах", - сказал Ахмедов.
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