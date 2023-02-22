В реку Хакари выпущены ручьевые форели

Сегодня в реку Хакари были выпущены ручьевые форели.

Как сообщает Day.Az, с участием членов рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики и представителей СМИ в реку Хакари на территории села Сус Лачинского района было выпущено 1500 единиц ручьевой форели, занесенной в "Красную книгу" Азербайджанской Республики.

Отметим, что на освобожденных от оккупации территориях проводятся мониторинги с целью изучения устойчивых популяций видов фауны в связи с реинтродукцией.

Также в реки Баситчай, Хакаричай, Баргушад и Кенделенчай, протекающие по территории Зангиланского, Губадлинского и Физулинского районов, выпущено 408 000 особей ручьевой форели и мальков карповых (белый амур, белый толстолобик) и 400 000 особей в водохранилища Суговушан и Хачынчай.