Спецоперации МВД в Баку, Сумгайыте и Балакяне

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД провели в городах Баку и Сумгайыт, а также в Балакенском районе ряд операций против лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие и боеприпасы.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, в ходе операций были задержаны и переданы следствию Эльчин Гусейнов, Эльмар Насибов, Мухаммед Тагиев, Мурад Рустамов и Али Гараев. У Эльчина Гусейнова были изъяты 1 автомат Калашникова, 2 магазина к нему, 60 патронов, у Эльмара Насирова - охотничье ружье с обрезанным стволом, у Мухаммеда Тагиева - пистолет и 7 патронов, у Мурада Рустамова - автомат Калашникова и магазин к нему, у Али Гараева - револьвер, 3 патрона и ружье с обрезанным стволом.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела, задержанные арестованы решением суда.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.