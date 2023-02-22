https://news.day.az/society/1540470.html В Азербайджане будет подготовлен электронный атлас природных ресурсов
В Азербайджане будет подготовлен электронный атлас природных ресурсов
В Азербайджане будет подготовлен электронный атлас природных ресурсов.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Ирада Гусейнова на заседании в Лачине рабочей группы по экологическим вопросам, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба.
По ее словам, предложение по этому вопросу представлено соответствующим структурам.
"Думаю, что подготовка этого атласа станет важным вкладом", - сказала Гусейнова.
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