В Азербайджане ухудшится погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет дождливо, во второй половине дня ожидается северный ветер с порывами до 15-20 м/с, 24 февраля - до 23-28 м/с.

Как сообщили Day.Az в среду в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, в ночь с 23 на 24 февраля осадки перейдут в мокрый снег. 24 февраля в течение дня с перерывами будет идти мокрый снег, который к вечеру постепенно прекратится.

Ночью и утром 23 февраля в основном в северных и западных районах страны, а к вечеру 23 февраля и 24 февраля в большинстве районов временами ожидаются дождь, мокрый снег, снег. Есть вероятность, что местами осадки будут интенсивными. 22-24 февраля западный ветер будет достигать 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.