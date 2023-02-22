Подписан договор на закупку спецтехники и подземных контейнеров для управления бытовыми отходами в Шуше
Подписан договор на закупку специальной техники и подземных контейнеров, необходимых для управления бытовыми отходами в городе Шуша.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник отдела ОАО "Чистый город" Сабухи Бабаев на заседании в Лачине рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.
Он отметил, что уже начато исполнение контракта и представлены образцы подземных контейнеров.
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