Саженцы из Джебраила будут использоваться для создания лесов на освобожденных территориях

Восстановление сожженных, уничтоженных, вырубленных, в годы оккупации лесов, на территории Джебраильского района осуществляется соответствующими структурами природоохранных органов Турции и Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам в Джебраиле замначальника Службы развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Джаббар Гарибов.

По его словам, на территории ведутся работы по сооружению террас.

"Помимо "Леса дружбы" и террас, на прилегающих территориях создается "Умный питомник". Здесь на участке площадью 8 гектаров будет питомник, соответствующий современным стандартам. Саженцы будут выращиваться по турецким технологиям. Ежегодно здесь будет выращиваться порядка 2 миллионов саженцев высокого качества", - отметил Гарибов.

По словам Гарибова, эти саженцы будут использоваться в лесном хозяйстве и лесовосстановлении в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах.

"Также будет создан международный учебный центр - Азербайджано-турецкий центр лесного хозяйства. Здесь будут проводиться тренинги и обучение местных специалистов со стороны специалистов лесного хозяйства и экологии Турции и Азербайджана. В то же время здесь будут обучать и делиться своим опытом специалисты лесного хозяйства, экологи из соседних стран и стран Азии", - отметил он.