Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы обеспечения морской безопасности

22 февраля Государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти в рамках визита в Азербайджан был принят первым заместителем начальника Государственной пограничной службы (ГПС) - начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Рашадом Садыговым.

Как сообщили в среду Day.Az в пресс-центре ГПС Азербайджана, было отмечено сотрудничество между ГПС Азербайджана и соответствующими структурами Великобритании в различных сферах пограничной безопасности, состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения пограничной охраны, в том числе морской безопасности.

На встрече была предоставлена информация о восстановлении территориальной целостности Азербайджана в результате блестящей победы, одержанной азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева в 44-дневной войне в 2020 году, об организации деятельности по охране государственной границы на освобожденных от оккупации территориях, работе, проводимой в настоящее время для создания необходимой инфраструктуры.

Была подчеркнута важность подобных визитов и обмена опытом с точки зрения развития двусторонних отношений, достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

В ходе визита британская делегация ознакомилась с главным командно-контрольным, судостроительным и ремонтным центрами Береговой охраны ГПС Азербайджана, а также с техническими возможностями пограничного сторожевого корабля 2-го ранга.